Alagöz Holding’le göğüs reklamı sponsorluğundan 3 milyon lira nakit kaynak sağlandı

Çorum FK yönetimi, eski Başkan Fatih Özcan’a bugün kulübün satışı ile ilgili ödenmesi gereken 3 milyon 500 bin liralık ilk taksit için kaynağı Ankara’da buldu. Başkan Oğuzhan Yalçın, forma göğüs sponsorluğu için Türkiye’ye Sinovac’ı ilk kez getiren, Covid-19’la mücadelede faz 3 klinik çalışmalarını gerçekleştirerek Türkiye ve dünyanın aşı ihtiyacını karşılamakta olan Alagöz Holding ile anlaşmaya vardı.

Bir süredir Ankara’ya karargâh kuran Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Alagöz Holding Yönetim Kurulu başkanı ve aynı zamanda 3.Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü’nün Başkanı Cantürk Alagöz ile görüşüyordu. Cumartesi günü yapılan görüşme neticesinde, taraflar arasında anlaşma sağlandı.

3 MİLYON SPONSORLUK, 500 BİN LİRA BONSERVİS

Edinilen bilgilere göre, Alagöz Holding ile forma göğüs sponsorluğu için 1 sezonluğuna 3 milyon liralık nakit para karşılığında anlaşma sağlandı. Alagöz Holding, Cuma günü Iğdır FK’ya bonservisi ile verilen kanat oyuncusu Halil İbrahim Sönmez’in bonservisi için de 500 bin lira ödeyecek.

Alagöz Holding’den gelecek toplam 3 milyon 500 bin lira, kulübün Fatih Özcan’dan satın alınmasıyla ilgili anlaşmanın gereği olarak, bugün Fatih Özcan’a ödenecek. Fatih Özcan’a kalan diğer 3 milyon 500 bin lira ise 2023 yılının Temmuz ayında ödenecek.

AHLATCI’YA TEŞEKKÜR

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Alagöz Holding ile forma göğüs sponsorluğu için anlaştıklarını belirtirken, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Sıcak yaklaşımı ve desteğinden dolayı Cantürk Alagöz’e teşekkür eden Oğuzhan Yalçın, kulüp isim sponsorluğu ve diğer sponsorluklarla ilgili görüşmelerin ise devam ettiğini açıkladı.

3 yıldır Çorum FK’nın forma göğüs sponsoru olan Ahlatcı Holding’e de teşekkür eden Oğuzhan Yalçın, “Ahlatcı Holding, 3 yıldır Çorum FK’ya ciddi katkılar sağladı. Sayın Ahmet Ahlatcı’ya, bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

