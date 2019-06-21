Genç Başkan Özkan Yaşar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan Fatih Özcan’ın röportajında Yeni Çorumspor’umuzun ‘Yeni’ ibaresinin kalkmasında karışık mali sorunların olduğunu, bunlardan birine alacaklarımı örnek gösterdiğini öğrendim.

Her şeyden önce bir Çorumspor sevdalısı olarak daha önce de oynarken ayrıldığım zamanda yaptığım gibi, ‘Yeni’ ibaresi kalkacaksa alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım.

Çorbada bizim de tuzumuz olsun.

Çorumspor’da oynarken maddi olarak çok kazancım olmadı belki ama manevi olarak 3.Lig’de şampiyonluk, 2.Lig’de play-off oynama gibi müthiş duygular yaşama fırsatı buldum.

Maddi ve manevi olarak tarifi imkânsızdı.

Ayrıca Yeni Çorumspor’da Çorumlu gençlerimizin çok daha fazla süre bulup oynamalarıyla şampiyonluk çok daha anlamlı olmuştur. Tesisleşme, yeni stat ve altyapıya önem, şehrin ve ileri gelenlerin sahiplenmesi ile Süper Lig’e doğru gitmesini istediğimiz Çorumspor’umuza canı gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.