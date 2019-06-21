Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94022
ALTIN
261.670
DOLAR
5.8200
STERLİN
7.4108
EURO
6.5930

“Alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan geçtiğimiz hafta Çorumspor TV’de katıldığı bir programda, Yeni Çorumspor’un başındaki “Yeni” ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruyu cevaplarken, Çorumspor’un karmaşık borçlarının bulunduğunu, bu borçlara örnek olarak da Özkan Yaşar’ın halen 60 bin lira alacağının olduğunu örnek göstermişti. Aynı zamanda Mecitözü Gençlerbirliği’nin başkanlığını yapan Özkan Yaşar, Fatih Özcan’ın açıklamasından yeni haberdar olduğunu belirtirken, kulübün başındaki “Yeni” ibaresinin kalkmasına katkı amacıyla alacaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.

“Alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım”

Yeni Çorumspor Başkanı Fatih Özcan geçtiğimiz hafta Çorumspor TV’de katıldığı bir programda, Yeni Çorumspor’un başındaki “Yeni” ibaresinin kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili soruyu cevaplarken, Çorumspor’un karmaşık borçlarının bulunduğunu, bu borçlara örnek olarak da Özkan Yaşar’ın halen 60 bin lira alacağının olduğunu örnek göstermişti. Aynı zamanda Mecitözü Gençlerbirliği’nin başkanlığını yapan Özkan Yaşar, Fatih Özcan’ın açıklamasından yeni haberdar olduğunu belirtirken, kulübün başındaki “Yeni” ibaresinin kalkmasına katkı amacıyla alacaklarından vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.

21 Haziran 2019 Cuma 22:21
“Alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım”

Genç Başkan Özkan Yaşar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan Fatih Özcan’ın röportajında Yeni Çorumspor’umuzun ‘Yeni’ ibaresinin kalkmasında karışık mali sorunların olduğunu, bunlardan birine alacaklarımı örnek gösterdiğini öğrendim.
Her şeyden önce bir Çorumspor sevdalısı olarak daha önce de oynarken ayrıldığım zamanda yaptığım gibi, ‘Yeni’ ibaresi kalkacaksa alacaklarımdan vazgeçmeye hazırım.
Çorbada bizim de tuzumuz olsun.
Çorumspor’da oynarken maddi olarak çok kazancım olmadı belki ama manevi olarak 3.Lig’de şampiyonluk, 2.Lig’de play-off oynama gibi müthiş duygular yaşama fırsatı buldum.
Maddi ve manevi olarak tarifi imkânsızdı.

Ayrıca Yeni Çorumspor’da Çorumlu gençlerimizin çok daha fazla süre bulup oynamalarıyla şampiyonluk çok daha anlamlı olmuştur. Tesisleşme, yeni stat ve altyapıya önem, şehrin ve ileri gelenlerin sahiplenmesi ile Süper Lig’e doğru gitmesini istediğimiz Çorumspor’umuza canı gönülden başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
“Real Madrid’i örnek alıyoruz”
“Real Madrid’i örnek alıyoruz”
“Ahlatcı’nın tuttuğu altın olsun”
“Ahlatcı’nın tuttuğu altın olsun”
Federasyon Başkanından Çorum Belediyesi'ne ziyaret
Federasyon Başkanından Çorum Belediyesi'ne ziyaret
Mertcan Damatoğlu Türkiye şampiyonu
Mertcan Damatoğlu Türkiye şampiyonu
“Çorum bölgenin en iyisi”
“Çorum bölgenin en iyisi”
Yeni Çorumspor’a Ahlatcı sahip çıktı
Yeni Çorumspor’a Ahlatcı sahip çıktı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim