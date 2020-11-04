Alaca Avcılar Derneği yeni yerine taşındı

57 yıldır Alaca'da hizmet veren Alaca Avcılar, Atıcılar ve Doğayı Koruma Derneği, Alaca Belediyesi'nin katkıları ile yeni dernek binasını hizmete açtı. Açılış törenine, Alaca Kaymakamı Kürşad Atak, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Arslan ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Alaca Avcılar, Atıcılar ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Hakan Duygun, "Derneğimiz 1963 yılından bugüne kadar aktif faaliyette olup Alacalı avcılarımız sayesinde dostluk ve hoşgörü ile bugünlere kadar gelmiştir. Derneğimiz gerek doğayı korumak, gerek sosyal arkadaşlığı geliştirmek adına büyük işler başarmıştır. Bu anlamda tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yerimiz, belediyemizin katkılarıyla güzel ve sıcak bir ortam oluşturulmuştur. Bu anlamda da derneğimiz binası takdire şayan olmuştur. Yeni hizmet binamızın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Açılış töreni çeşitli plaketlerin takdimi ve ikramların ardından sona erdi.

(Spor Servisi)