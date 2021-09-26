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Aksu, Turgutlu’da da yalnız bırakmadı

Spor 26.09.2021, 18:27
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Aksu, Turgutlu’da da yalnız bırakmadı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) üyesi, hemşehrimiz Ahmet Aksu, Turgutluspor maçında da Çorum FK’yı yalnız bırakmadı.
Çorum FK’nın önceki hafta sahasında Sakaryaspor’la oynadığı maçı izleyen Ahmet Aksu, Cumartesi günü Turgutluspor maçında da tribündeki yerini aldı. Aksu, karşılaşmayı Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, 2.Başkan Mustafa Şeker ve Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Ercan’la birlikte izledi.
(Hüseyin AŞKIN)
 

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