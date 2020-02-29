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Akdeniz’de puan avı

Son 9 maçında sadece 4 puan toplayabilen Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Ersin Küçükoğlu nezaretindeki ilk sınavında yarın Tarsus İdmanyurdu’na konuk olacak. Tarsus İlçe Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

Akdeniz’de puan avı

Son 9 maçında sadece 4 puan toplayabilen Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Ersin Küçükoğlu nezaretindeki ilk sınavında yarın Tarsus İdmanyurdu’na konuk olacak. Tarsus İlçe Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa İlker Coşkun yönetecek.

29 Şubat 2020 Cumartesi 00:18
Akdeniz’de puan avı

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 26.hafta maçında yarın Mersin temsilcisi Tarsus İdmanyurdu ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör Bahri Kaya’nın istifasından sonra altyapı antrenörü Ömer Özer nezaretinde Başkent Akademi, sonrasında ise sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan İsmail Güldüren nezaretinde sahasında Hacettepespor’a yenilerek Play-Off potasından iyice uzaklaşan Çorum Futbol Kulübü’nde, Hacettepe yenilgisi sonrası İsmail Güldüren de istifa ederken, takımın başına geçen sezon da görev yapan Ersin Küçükoğlu getirildi.

Hafta başında 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı Çorum Futbol Kulübü, yeni teknik direktörü Ersin Küçükoğlu nezaretindeki ilik maçında yarın Tarsus İdmanyurdu’na konuk olacak. Play-Off hesapları yapan Tarsus İdmanyurdu’ndan puan alarak moral bulmak isteyen Çorum Futbol Kulübü’nde Muhammed Rıdvan sarı kart cezalısı, Kıvanç da sakat olduğu için forma giyemeyecek.

37 puanlı 7.sıradaki Tarsus İdmanyurdu ile 35 puanlı 9.sıradaki Çorum Futbol Kulübü arasında yarın Tarsus İlçe Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi hakemlerinden Mustafa İlker Coşkun düdük çalacak. Saat 14.30’da başlayacak maçta Mustafa İlker Coşkun’un yardımcılıklarını Zonguldak bölgesinden İsmail Taygun Tasalı ile Ankara bölgesinden Kadir Kantekin yapacak. Yine Zonguldak bölgesinden Hakan Ergin de maçın dördüncü hakemi olacak.

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