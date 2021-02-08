Akçay: “Mükemmel bir hale gelene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Bir felsefe oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek sözlerine başlayan Akçay’ın açıklamaları şöyle: “Zor bir ligdeyiz. Takımlar bir birine çok yakın. Her maçı farklı değerlendirmeye çalışıyoruz. Manisa ile belki biraz daha geç oynayabilseydik belki bu rakibimizi de yenebilirdik. Zaman bizim için önemli. Taraftarımızdan her zaman sabır istedim. Nedeni buydu. Siz bir felsefe oluşturmak istiyorsunuz. Bu durum 25-30 kişinin olduğu bir yerde ha deyince olmuyor.

Bu geçiş sürecini galibiyetlerle geçmek Play-Off’a daha çabuk yaklaşmamızı sağlayacak. 2 gün dinleneceğiz ve yeniden başlayacağız. Mükemmel bir hale gelinceye kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepimize ait ortak bir aklımız olacak ve bu aklı her müsabakada kullanmaya çalışacağız. Umarım şeyi istediğimiz gibi gerçekleştiririz.

Final pasları zordur. Bunun zamanlamasını, yönünü ya da hızını yanlış kullandığınızda top kaybınız yüksek olur. Ama bunları denemekten vazgeçmeyeceğiz. Dilaver usta bir oyuncu. Dilaver’in kuvvetini ve maç kondisyonunun yeterli seviyeye çıkması gerekiyor. Bu tip futbolcular turnuva futbolcularıdır. Sizi sonuçla buluşturabilir, sonuç değiştirebilir. Bir de Dilaver çok iyi niyetli bir futbolcu. Biz ona yardım edeceğiz, o da bize yardım edecek.”

(Kaynak: Spor 41)