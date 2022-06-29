Ak ve Erdin’den gümüş, Ercan’dan bronz madalya
Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen ‘Akdeniz Oyunları’nda Türkiye’yi temsil eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Ak 74 kiloda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin de 86 kiloda ikinci olup gümüş madalya kazandılar. Yine Çorum Belediyesi güreşçisi Salim Ercan da 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu.
Cezayir’in Oran kentinde devam eden ‘19.Akdeniz Oyunları’nda, serbest stilde Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerin üçü de madalya aldı. Çorumlu milliler, ülkemize 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandırdı.
SAMET AK MISIRLIYA YENİLDİ
74 kiloda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Ak, yarı finali de kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde, Mısırlı rakibi Hussen ile karşılaşan Samet Ak, minderden 11-1 yenik ayrılarak ikinci oldu ve gümüş madalyada kaldı.
FATİH ERDİN SAN MARİNOLU GÜREŞÇİYE 4-1 YENİLDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin, 86 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giydi. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Erdin, adını finale yazdırırken, finalde Avrupa şampiyonu, Amerikan asıllı San Marinolu Myles Nazem Amin ile karşılaştı. Çorumlu güreşçi, müsabakayı 4-1 kaybetti ve ikincilikte kalarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.
SALİM ERCAN BRONZLA TESELLİ BULDU
125 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Salim Ercan, yarı finalde yenilerek şampiyonluk şansını yitirdi. Ercan, repesajda ise fırtına gibi esti. Önce Kosovalı Egzon Shala’yı, 3-5 maçında da Cezayirli Muhammed Bilal Khelil’i sayı tuşu (10-0) ile yenerek üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya ile teselli buldu.
(Hüseyin AŞKIN)
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|45
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|44
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|74
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