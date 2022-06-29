Ak ve Erdin’den gümüş, Ercan’dan bronz madalya

Cezayir’in Oran kentinde devam eden ‘19.Akdeniz Oyunları’nda, serbest stilde Türkiye’yi temsil eden Çorumlu güreşçilerin üçü de madalya aldı. Çorumlu milliler, ülkemize 2 gümüş, 1 bronz madalya kazandırdı.

SAMET AK MISIRLIYA YENİLDİ

74 kiloda, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Samet Ak, yarı finali de kazanarak adını finale yazdırdı. Finalde, Mısırlı rakibi Hussen ile karşılaşan Samet Ak, minderden 11-1 yenik ayrılarak ikinci oldu ve gümüş madalyada kaldı.

FATİH ERDİN SAN MARİNOLU GÜREŞÇİYE 4-1 YENİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin, 86 kiloda ay-yıldızlı mayoyu giydi. Elemelerdeki tüm rakiplerini yenen Erdin, adını finale yazdırırken, finalde Avrupa şampiyonu, Amerikan asıllı San Marinolu Myles Nazem Amin ile karşılaştı. Çorumlu güreşçi, müsabakayı 4-1 kaybetti ve ikincilikte kalarak Türkiye’ye gümüş madalya kazandırdı.

SALİM ERCAN BRONZLA TESELLİ BULDU

125 kiloda mücadele eden Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçisi Salim Ercan, yarı finalde yenilerek şampiyonluk şansını yitirdi. Ercan, repesajda ise fırtına gibi esti. Önce Kosovalı Egzon Shala’yı, 3-5 maçında da Cezayirli Muhammed Bilal Khelil’i sayı tuşu (10-0) ile yenerek üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya ile teselli buldu.

(Hüseyin AŞKIN)

