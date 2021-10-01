Ahmet Yıldırım; ‘Puan kaybetme lüksümüz kalmadı’

2.Lig Kırmızı Grup 5.hafta maçında sahasında Serik Belediyespor ile karşılaşacak olan Çorum FK’da Teknik Direktör Ahmet Yıldırım, kritik maç öncesi açıklamalarda bulundu. Şuana kadar oynanan 4 karşılaşmada yaşanan sakatlıklardan dolayı bir türlü ideal kadro ile maça çıkamadıklarını vurgulayan Yıldırım, yaşanan puan kayıplarından dolayı üzgün olduklarını söyledi. Lig başlamadan 1 hafta önce göreve geldiğinin de altını çizen genç teknik adam, Bu kısa sürede oyun anlayışımızı takıma uygulatmaya çalıştık. Ligde henüz dört maç yaptık ve onuncu sıradayız. Puan tablosuna baktığımız zaman kesinlikle kötü durumda olduğumuz ortada. Çünkü bu kaliteli kadronun ligin zirvesinde olması gerekiyor.

Göreve geldiğimiz günden itibaren takım olarak tam kadro çalışma imkânı bulamadık. Hiç bir zaman bir mazeretin arkasına sığınmadım, bu kadroda bulunan tüm futbolcular benim ve onlardan en verimli şekilde yararlanmak zorundayım. Bunun çabası içindeyiz. Birlikte çalışamamak ve ideal kadromuzu bir arada oynatma fırsatı bulamamamız bu aşamada en büyük sorunumuz olarak görülüyor. Bu dönemi en az kayıpla geçmemiz halinde kısa sürede toparlanarak layık olduğumuz yere geleceğimize inancım tam” dedi.

‘O KUPA ÇORUM’A GELECEK’

Açıklamasının devamında tesisler ve stadyumun üst ligde birçok takımda olmadığını da belirten Yıldırım, Çorum’un üst ligleri hakettiğini ifade etti. Başkan Fatih Özcan’ın da futbolu çok iyi bildiğini söyleyen Yıldırım, Gecesini gündüzünü katan ve her türlü sorunla birebir ilgilenen bir başkanımız var. Onun bu emeklerini boşa çıkarmamak için sorumluluğumuz çok fazla. Bunun bilincindeyiz ve onun için çok çalışıyoruz. Daha fazla çalışmamız gerekiyor ve sahadaki futbolcu arkadaşlarımda bizlerde gerekli fedakârlığı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Taraftarlarımızdan isteğimiz biraz daha sabır. Biliyorum onlar bu sezon özledikleri ve istedikleri şampiyonluğa ulaşmak istiyorlar. Şuna inansınlar bizlerde onlar kadar belki daha fazla istiyoruz. Bunun içinde Sakaryaspor maçında olduğu gibi bizler sahada onlar tribünde birlikte omuz omuza vererek sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ve kupaya uzanacağımızdan hiç bir endişeleri olmasın. O kupa Çorum’a gelecektir.

Bu sıkıntılı dönemi alacağımız bir iki galibiyet ile üzerimizden atacağımıza şüphem yok. Bu seriye de evimizde oynayacağımız Serik Belediyespor maçı ile başlamayı hedefliyoruz. Evimizde artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı. Hiç bir mazeretin arkasına sığınmadan çıkıp sahada kazanmak adına takım olarak elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Rıfat KARA)