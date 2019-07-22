Ahmet Selbest başpehlivan

Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve geleneksel Karakucak Güreşleri’nde heyecan sona erdi. Nazmi Avluca Spor Kompleksi’nde saat 10.00’da başlayan müsabakaları, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, 24.Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş izledi.

29 kategoride 320 pehlivanın katılımı ile gerçekleşen güreşler sonunda 70 Bin TL para ödülü verilirken, baş kategorisinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda finale kalmayı başaran Ahmet Selbest finalde Çorumlu rakibi Rasim Saraç’ı yenerek başpehlivan oldu. Rasim Saraç ikinci olarak tamamlarken, Bekir Eryücel ve M.Tayyip Küçük ise üçüncü olarak tamamladı. Baş altı kategorisinde ise birincilik kürsüsüne Hakkı Ceylan çıkarken, Ahmet Bilici ikinci, Yusuf Acıhan ise üçüncü oldu.

Diğer kategorilerde dereceye giren pehlivanlar ise şu şekilde oluştu;

Minikler: 25-30 Kilo: 1.Mustafa Şarlı, 2. Emirhan Kartal, 3.Arda Nalıncı, 35 Kilo: 1.Y.Emre Battal, 2.Muhammet Alekberli, 3.Kerim Ölmez, 40 Kilo: 1.Muhsin Barbak, Mustafa Karabuğa, 3.Efe Can Damatoğlu, 45 Kilo: 1.Sezgin Koşar, 2.Abdullah Başak, 3.Veli Yılmaz Çakır, 50 Kilo: 1.Yılmaz Kalyoncu, 2.Abdulbaki Dağlar, 3.Mürsel Arslan, 55 Kilo: 1.Ferhat Yiğit, 2.Salih Efe Nalıncı, 3.Taha Çakmak, 60 Kilo: 1.M.Nuri Taşkıran, 2.Arda Kavalcı, 3.Hüseyin Dalda, 65 Kilo: 1.Durali Bülbül, 2.M.Emin Döğer, 3.Hasan Efe Aksoy, 70 Kilo: 1.H.Ali Küçük, 2.Ferdi Korkmaz, 3.M.Tayyip Avunca, 70-85 Kilo: 1.M.Can Üngör, 2.Abdulsamet Üngör, 3.Mustafa Şahin.

Yıldızlar: 45 Kilo: 1.Y.Emre Teke, 2.Yasin Aktaş, 50 Kilo: 1.Ahmet Kavlu, 2.Y.Berat Civan, 3.Emircan Çolak, 55 Kilo: 1.Kerim Uysal, 2.Ferhat Kaymaz, 3.Can Tabak, 60 Kilo: 1.Serhat Bozkurt, 2.Taner Akkaya,3.Miktat Can Bardak, 65 Kilo: 1.Emre Yazıcı, 2.Hüseyin Uysal, 3.Emrah Bekar, 70 Kilo: 1.Barış Akıncı, 2.M.Göktuğ İçmen, 3.Ebubekir Öcal, 75 Kilo: 1.Harun Kılıç, 2.Hasan Göktürk, 3.Mücahit Çankaya, 80 Kilo: 1.Hakan Satılmış, 2.Batuhan Şahin Laik, 3.Samet Yaldıran, 80-100 Kilo: 1.H.Taha Küçük, 2.Özen Yasin Aktaş, 3.Erhan Çetinkaya.

Büyükler: 50-55 Kilo: 1.Ahmet Peker, 2.Fazlı Kartal, 3.Musab Bakır, 60 Kilo: 1.Muhammet Sancak, 2.Nurulllah Dağ, 3.Engin Çetin, 65 Kilo: 1.Bünyamin Yücel, 2.Musa Şahin, 3.Yaşar Sağlam, 70 Kilo: 1. Fatih Erdoğan, 2. Bilal Akbıyık, 3.Burak Doğan, 75 Kilo: 1.Yasin Bolat, 2.İlyas Güneş, 3.Hayati Erdoğan, 80 Kilo: 1.Sinan Mumcu, 2.Murat Kalener, 3.Batuhan Demmirçin, 85 Kilo: 1.Serdar Çatal, 2.Ayhan Sucu, 3.Enes Damatoğlu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren sporculara madalya ve para ödülü takdim edildi.

(Rıfat KARA)