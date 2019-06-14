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Ahmet Selbest artık Belediye’de

Çorumlu pehlivan, milli güreşçi Ahmet Selbest, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde yağlı ve karakucak antrenörlüğüne getirildi.

Ahmet Selbest artık Belediye’de

Çorumlu pehlivan, milli güreşçi Ahmet Selbest, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nde yağlı ve karakucak antrenörlüğüne getirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 01:11
Ahmet Selbest artık Belediye’de

Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Nadir Solak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uzun yıllardır güreş yapan, yağlı güreşlerde başpehlivan kategorisinde güreşen, milli güreşçi Ahmet Selbest’i Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın direktifleri doğrultusunda kulübümüze hem sporcu olarak hem de tecrübelerinden faydalanmak yeni Ahmet’ler ve daha nice Kırkpınarlarda şampiyon olacak sporcuları yetiştirmek üzere kulübümüze kattık.

İnşallah, disiplinli ve planlı çalışmasının yanı sıra tecrübelerini genç nesillere aktarmasıyla insanımızın gönlünde taht kuran milli sporumuz güreşte ilimize nice pehlivanlar yetiştirmesini umut ediyoruz.

Belediyemiz ve kulübümüz, güreş branşında nice Avrupa ve Dünya Şampiyonalarının yanı sıra uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazanan sporcular yetiştirmiş bir kulüptür. O yüzden bu başarıları daha da artırmak için çok çalışmamız gerekiyor. Minderdeki bu başarıların kulübümüz yağlı ve karakucak şubelerinde de aynı şekilde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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