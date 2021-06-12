Ahmet Sami Ceylan gençlerle yeşil sahada

Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesiyle halı sahaların yeniden açılmasını fırsat bilen gençler, AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’a dostluk maçı davetinde bulundular. Gençlerin davetini geri çevirmeyen Ahmet Sami Ceylan Millet Bahçesinde bulunan halı sahada gençlerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’nın da bulunduğu maçta, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Muhammed Fatih Temur, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Vefa Spor Kulübü Başkanı Ferhat Arıcı ve gençler eşlik etti.

Bu maçta kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunu dile getiren Ahmet Sami Ceylan saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ahmet Sami Ceylan maçın, salgın yasaklarının kalktığı bir dönemde normal hayata dönüşün bir simgesi olduğunu söyledi. Bundan sonra geriye değil, ileriye doğru normalleşmenin olmasını temenni eden Ceylan, şu değerlendirmede bulundu:

“Her ne kadar kondisyonumuz tam hazır olmasa da güzel bir oyun ortaya koyduk. Güzel bir maç oldu. Adeta Gençliğimize geri dönme fırsatı bulduk. Tabi burada önemli olan husus futbolun birleştirici ve geliştirici gücünü ortaya koymaktı. Bu noktada Gençlik Kolları Başkanım Muhammed Fatih Temur ve Vefa Spor Başkanı Ferhat Arıcı’ya ve tüm katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birçok programda gençlerle beraber oluyoruz ama sporda bir ve beraber olmak çok daha önemli, çünkü hepimizin ortak paydası spor. Gençlerimiz nereye çağırsa gidiyoruz, beraber oluyoruz. Onlar bizi abilerinden farksız görüyor, bende onları kardeşlerim gibi görüyorum ve bu anlayışla da samimiyetle programlarımız ortaya çıkıyor. Bu programımız da onlardan biri.

Şunu belirtmek isterim umarım rekabetler de hep sahada kalır, hep beraber kucaklaşarak, tüm farklılıklarımızı takım rengi olarak sahada bırakabiliriz, toplumumuzun tüm renkleriyle huzur içerisinde yaşamaya devam ettiğimiz bir yaşam süreriz. Bu vesileyle de EURO 2020 finallerinde ter döken A Milli Futbol Takımımıza, Bizim Çocuklara Yürekten başarılar diliyorum.” Dedi.

Program sonunda kısa bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise “Çok güzel bir program oldu. Gençlik Kolları Başkanımız Muhammed Fatih Temur’a, Vefa Spor Başkanı Ferhat Arıcıya bizleri gençlerle bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Takımlar arasında biraz dengesizlik vardı. Bir tarafta MKYK Üyesi Milletvekilimizin olduğu yerde siyasi kültürümüz ve nezaketimiz gereği gol bulmada sıkıntı çektik. Ama buna rağmen 3-2 yenildik. Tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.” Dedi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ise güzel bir organizasyonda gençlerle birlikte olduklarını teşkilat olarak bu güzel birlik ve beraberlik ortamının sahaya çok iyi yansıdığını dile getirerek gençlere teşekkürlerini iletti.