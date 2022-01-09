Ahmet Şahbaz, Serik’ten ayrıldı

2016-2017 Sezonun ikinci yarısında Çorum FK forması giyen Ahmet Şahbaz, bu sezon Çorum FK ile aynı grupta yer alan Antalya temsilcisi Serik Belediyespor’dan ayrıldı.

31 yaşındaki deneyimli stoper, Serik Belediyespor formasıyla ligde 7 maçta 476 dakika, Türkiye Kupası’nda ise 1 karşılaşmada 46 dakika olmak üzere toplamda 522 dakika süre alırken, ligde 2 sarı kart gördü.

Ahmet Şahbaz, ikinci yarı için teklifleri değerlendirecek.

(Hüseyin AŞKIN)

