Ahmet Peker Türkiye 3.’sü

Kahramanmaraş’ta düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Ahmet Peker, üçüncü oldu.

Güreş hayatına Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde devam eden Ahmet Peker, Türkiye Şampiyonasında, 57 kiloda mindere çıktı. Deneyimli güreşçi, şampiyonluğa ulaşamadı ancak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’dan Mehmet Yüce ile birlikte Türkiye üçüncülüğünü paylaştı.

Şampiyonada, İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un Çorumlu güreşçisi Fatih Erdin 86 kiloda birinci olurken, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü güreşçilerinden Samet Ak 74 kiloda, Salim Ercan da 125 kiloda ikinci, Samet Özarslan ise 92 kiloda üçüncü olmuştu.

(Hüseyin AŞKIN)

