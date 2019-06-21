“Ahlatcı’nın tuttuğu altın olsun”

SPONSORUMUZ

Ahlatcı’nın kulübün ana sponsoru olduğunu kaydeden Başkan Fatih Özcan, “Çok verimli bir görüşme yaptık. Burada bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bize sahip çıkmadı. Yeni Çorumspor’a sponsor oldu.

Yeni sezon göğüs reklamı için 1 milyon 500 bin liraya anlaştık. 1 milyon lirası 1-5 Temmuz tarihleri arasında kulübün hesabında olacak. Kalan 500 bin liranın ise 300 bin lirasını AVM gelirleri olarak alacağız. Kalan 200 bin lira ise acil durumlarda kullanacağız.

Bizim için en önemli nokta, görüşme talebinin kendisinden gelmesi.

İşadamlarının genelde zamanla ilgili sıkıntıları vardır. Genelde zaman bulamamaktan yakınırlar. Ben artık kendisine ağabey demek istiyorum. Ahmet Ağabey 15 gün boyunca ‘Çorumspor için ne yapabiliriz’ diye kafa yormuş. Bu beni hem duygulandırdı, hem gururlandırdı. Bizim dışımızda birilerinin Çorumspor’u düşünmesi ümit verici bir durum.

Kulübümüzün marka değerini artıracak ve sürekli gelir kaynaklarına kavuşmasına katkı sağlayacak çok güzel projeleri bizimle paylaştı. Bu projeleri hayata geçtiğinde kulübün hiçbir sorunu kalmayacak. Kendisinden Allah razı olsun. İyi ki var. Herkesin mal varlığı kendisinindir. Allah tuttuğunu altın etsin. Zaten altın işiyle uğraşıyor, biri bin olsun. Tüm taraftarlarımızdan Ahlatcı için dua etmelerini istiyorum.

Ahmet ağabeyle irtibatımızı sağlayan ve süreçteki katkılarından dolayı ÇORUM HABER Gazetesi Genel Müdürü Sayın Mehmet Yolyapar’a da çok teşekkür ediyorum.

HAVAALANI, HIZLI TREN VE ÇORUMSPOR…

Ahmet Ağabey Çorum’un Çorum’un kalkınması ve marka değerinin artması noktasında üçayaklı bir proje hazırlamış. Bunlar, havaalanı, hızlı tren ve Çorumspor. Çorumspor bu projenin en önemli ayaklarından biri. Havaalanı ve hızlı trenle ilgili projeleri kendisi açıklayacaktır. Bizimle paylaştığı Çorumspor projesi Süper Lig hedefi doğrultusunda hazırlanmış.

‘Çorumspor olmazsa proje eksik kalır. Bu yüzden Çorumspor Süper Lig’de olmalı. Benim veya başkalarının vereceği paralar değil, projelerden elde edilecek gelirlerle hedefe ulaşabilir’ dedi. Sonra da projeleri bize tek tek anlattı.

DOĞALGAZ, ELEKTRİK VE SU FATURALARINDAN KATKI PAYI

Projelerden biri, elektrik, doğalgaz ve su faturalarından Çorumspor’a katkı payı. Kendisi sağ olsun her türlü araştırmayı yapmış ve bize bir iş bırakmamış. Sayıştay ve EPDK ile görüşüp işin hukuki kısmını da soruşturmuş.

Abonelere SMS yoluyla bildirim yapılacak. ‘Faturanıza Çorumspor’a katkı payı eklenmesini ister misiniz’ diye sorulacak. İsteyenlerin faturasına yüzde 1 katkı payı ilave edilecek. SMS yoluyla bildirim yapıldığı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) onayı alınmış olacak ve dolayısıyla olası bir itirazın önüne geçilmiş olacak.

Yılbaşına kadar bu projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Buradan yıllık 13 milyon lira gibi bir gelir elde edilmiş olacak.

Bunlar orta vadeli projeler dedim. Kervanı düzmek için kısa vadede kaynak lazım dedim. Ona da destek oldu. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinin su faturalarından ÇORSİAD’a katkı payı varmış. Çorumspor’a da katkı payı konulabilir. Bunun için de çalışmalar devam ediyor.

CADDELERDE ARAÇ YERİ KİRALARI

Projelerden biri de, İnönü ve Gazi Caddesi’ndeki işyerlerinin önüne otopark projesi. Örneğin, Saat Kulesi yanındaki Ahlatcı Kuyumculuk önünde 2-3 araçlık yer belli bir ücret karşılığında Ahlatcı tarafından kiraya veriliyor. Bu yerin sınırları belirleniyor ve Ahlatcı dışında kimse aracını oraya park edemiyor. Bu proje, dünyada birçok ülkede uygulanıyormuş. Çorum’da da uygulanması durumunda yıllık 3 milyon lira gibi bir gelir söz konusu.

SIKLIK TABİAT PARKI VE BENZİNLİK

Projelerden biri de, Sıklık Tabiat Parkı’nın ihale yoluyla 5 yıllığına Çorumspor’a devredilmesi. Çorumspor yararına olduğu için sanırım kimse katılmaz diye düşünüyoruz. Çorumspor alır, taşerona kiralar.

Bir de, Çimento Fabrikası altındaki benzinliğin Çorumspor’a kiralanması var. Bununla ilgili araştırmayı yapmadık henüz ama araştıracağız.

KAMYON GARAJI

Kamyon Garajı da projelerden biri. Yıllardır Çorumspor ve Belediyespor işletiyordu, aldılar. Burası da yeniden Çorumspor’a tahsis edilebilir.

Tüm bunları bir havuzda topladığımızda ortaya çok ciddi bir kaynak çıkıyor. Bu da, Süper Lig hedefi doğrultusunda yapacağımız çalışmalar için kaynak sorunumuzu ortadan kaldırmaya yetiyor” şeklinde konuştu.