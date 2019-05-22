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Ahlatcı: “Kupanın Çorum’a geleceğine inancımız tam”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 24 Mayıs Cuma günü Adana’da Serik Belediyespor’la Play-Off finali oynayacak olan Yeni Çorumspor’u ziyaret etti.

Ahlatcı: “Kupanın Çorum’a geleceğine inancımız tam”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 24 Mayıs Cuma günü Adana’da Serik Belediyespor’la Play-Off finali oynayacak olan Yeni Çorumspor’u ziyaret etti.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 01:09
Ahlatcı: “Kupanın Çorum’a geleceğine inancımız tam”

Tesislerdeki Kulüp Merkezinde Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’la görüşen Yusuf Ahlatcı, Hamit Işık’a çiçek verdi.

Yeni Çorumspor’un Serik Belediye’yi yenerek 2.Lig’e yükseleceğine inanının tam olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Cuma günü Serik Belediyespor maçından galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam. O kupanın Çorum’a geleceğine yürekten inanıyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Hamit Işık ve Oğuzhan Yalçın, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ettiler.

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