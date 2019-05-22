Ahlatcı: “Kupanın Çorum’a geleceğine inancımız tam”

Tesislerdeki Kulüp Merkezinde Sportif Direktör Hamit Işık ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın’la görüşen Yusuf Ahlatcı, Hamit Işık’a çiçek verdi.

Yeni Çorumspor’un Serik Belediye’yi yenerek 2.Lig’e yükseleceğine inanının tam olduğunu ifade eden Ahlatcı, “Cuma günü Serik Belediyespor maçından galibiyetle ayrılacağımıza inancımız tam. O kupanın Çorum’a geleceğine yürekten inanıyoruz. Takımımıza şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Hamit Işık ve Oğuzhan Yalçın, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ettiler.