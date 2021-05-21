Ahlatcı ile devam

Misli.com 2.Lig’de mücadele eden Çorum FK, ana sponsoru Ahlatcı Holding ile yeni sezon için yeniden anlaşmaya vardı.

Edinilen bilgilere göre; Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ile Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, önceki gün bir araya geldiler. Uzun süren görüşmede, taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, 2023 hedefi doğrultusunda Ahlatcı Holding’le yola devam edeceklerini belirtirken, anlaşmanın ayrıntılarının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Özcan, anlaştıkları rakamın geçen sezonki rakamın üzerinde olduğunu ifade ederken, takımın yeni sezondaki hedefini belirleme yolunda bütçe oluşturma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

HEDEF 20 HAZİRANA KADAR BELLİ OLACAK

20 Haziran’a kadar bütçe çalışmalarını tamamlamayı hedeflediğini belirten Başkan Fatih Özcan, “Yeni sezon planlaması ile ilgili olarak, Ahlatcı Holding ile yeniden anlaşmış bulunuyoruz. Bu anlaşmayla birlikte önemli bir adım attık. Ancak, başka sponsorluklar için görüşmelerimiz sürüyor.

Yeni sezon hedefi ile ilgili henüz bir karara varmış değiliz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, önümüzde iki yol yol. Ya şampiyonluk kadrosunu kuracağız, ya da 2.ligde devam edecek bir kadro oluşturacağız. Tüm bunlar bütçe ile ilgili. 20 Haziran’a kadar bütçe çalışmalarını tamamlayıp hedefi belirleyeceğiz” şeklinde konuştu.

(Spor Servisi)

