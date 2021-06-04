Ahlatcı, Dodurga sahasını inceledi

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri önceki gün Dodurga’ya giderek Belediye Başkanı Mustafa Aydın ve AK Parti Dodurga İlçe Başkanı Mustafa Kaplan ile bir araya geldi. Ahlatcı, Aydın ve Kaplan ile birlikte yapımı devam eden 113x76 m ebatlarındaki, 500 kişilik seyirci kapasiteli sentetik futbol sahasını inceledi. Dodurga’ya yapılan ilçe sahasının gençlere hayırlı olması temennisinde bulunan Ahlatcı, gençleri futbol oynamaya davet etti

(Spor Servisi)

