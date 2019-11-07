Ahlatcı'dan Çorum Voleybola da destek

Konu hakkında açıklama yapan Kulüp Başkanı Tuncay Yılmaz, "2019-2020 Kadınlar Voleybol 2.Ligi'nde bu sezon formamızın ön kısmında Ahlatcı Holding'in logosu ile Çorum'u temsil edeceğiz. Çorum Voleybol Spor Kulübü olarak Çorum'da kadın voleyboluna ve sporun gelişimine verdikleri destekten ötürü Ahlatcı Holding yönetimine ve özellikle desteklerini esirgemeyen Ahmet Emin Ahlatcı'ya teşekkürlerimizi borç biliriz. Çorum'da kadın voleyboluna yapılan desteğin Çorumun vizyonuna etki edeceğini düşünüyoruz. Bu konuda Ahlatcı Holding'in desteğini çok önemli ve kıymetli buluyoruz "dedi

(Rıfat KARA)