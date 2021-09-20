Çorum FK’nın Sakaryaspor’la oynadığı maçı, kulübün ana sponsoru Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da izledi.

Çorum FK, 3.hafta maçında önceki akşam Sakaryaspor’u konuk ederken, karşılaşmayı; AK Parti Çorum Milletvekili ve KMYK Üyesi Ahmet Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Özelleştirme İdaresi Başkanı, hemşehrimiz Ahmet Aksu, Ak Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, bazı siyasi parti temsilcileri, da başkanları ve daire müdürleri izledi.

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan karşılaşmayı yine locasından takip etti.

(Hüseyin AŞKIN)

