Ahlatcı, AVM’den store için yer verdi

Başkanlık koltuğuna geri dönen Fatih Özcan dün İşadamı Ahmet Ahlatcı’yı Ahlatcı Metal Rafineri’deki ofisinde ziyaret etti. Ziyarette store yeri de gündeme geldi. Ahlatcı, Başkan Fatih Özcan ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile birlikte store yerini belirlemek üzere AHL Park’a geçtiler. Yer seçimini Fatih Özcan’a bırakan Ahmet Ahlatcı, store yerini Yeni Çorumspor’a ücretsiz tahsis ettiğini belirtirken, “durabildiğiniz kadar durun” dedi.

Başkan Fatih Özcan, Ahmet Ahlatcı’nın da önerisi ile 1.katta bir yer beğendi. Store, 1.katta açılacak.

Başkan Fatih Özcan, teslim alındıktan sonra yeni stada da store açacaklarını söyledi.