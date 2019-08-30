Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
96718
ALTIN
286.302
DOLAR
5.8295
STERLİN
7.1160
EURO
6.4459

Ahlatcı, AVM’den store için yer verdi

Yeni Çorumspor’un ana sponsoru Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kulübün lisanslı ürünlerinin satılacağı store yeri için daha önce verdiği sözü yerine getirdi.

Ahlatcı, AVM’den store için yer verdi

Yeni Çorumspor’un ana sponsoru Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, kulübün lisanslı ürünlerinin satılacağı store yeri için daha önce verdiği sözü yerine getirdi.

30 Ağustos 2019 Cuma 00:43
Ahlatcı, AVM’den store için yer verdi

Başkanlık koltuğuna geri dönen Fatih Özcan dün İşadamı Ahmet Ahlatcı’yı Ahlatcı Metal Rafineri’deki ofisinde ziyaret etti. Ziyarette store yeri de gündeme geldi. Ahlatcı, Başkan Fatih Özcan ve Kulüp Menajeri Oğuzhan Yalçın ile birlikte store yerini belirlemek üzere AHL Park’a geçtiler. Yer seçimini Fatih Özcan’a bırakan Ahmet Ahlatcı, store yerini Yeni Çorumspor’a ücretsiz tahsis ettiğini belirtirken, “durabildiğiniz kadar durun” dedi.

Başkan Fatih Özcan, Ahmet Ahlatcı’nın da önerisi ile 1.katta bir yer beğendi. Store, 1.katta açılacak.

Başkan Fatih Özcan, teslim alındıktan sonra yeni stada da store açacaklarını söyledi.

İlgili Haberler
“Artık tamamen lige odaklanalım”
“Artık tamamen lige odaklanalım”
Beş transfer birden
Beş transfer birden
Konya maçının taktiğini çalıştılar
Konya maçının taktiğini çalıştılar
Ahlatcı’dan Çorumspor’a ve Fatih Özcan’a tam destek
Ahlatcı’dan Çorumspor’a ve Fatih Özcan’a tam destek
Osmancık ‘4.grup’ta
Osmancık ‘4.grup’ta
Osmancık Belediye ilk transferlerini yaptı
Osmancık Belediye ilk transferlerini yaptı

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim