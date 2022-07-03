AGSYD’nın 25.Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası sona erdi… SAYLAN ÇELİK ŞAMPİYON

Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği (AGSYD) Çorum Şubesi tarafından bu yıl 25.’si düzenlenen 30 Yaş ve Üzeri Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası, Cumartesi günü Alacaspor’la Saylan Çelik arasında oynanan final maçıyla sona erdi. Saylan Çelik, şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.

1 No’lu Sentetik Saha’da oynanan ve deneyimli il hakemlerinden Yüksel Basar’ın düdük çaldığı maçı; Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇASKF) Başkanı Sefer Kurtaran, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, AGSYD Çorum Şubesi Başkanı Rıfat Kara, sporcu yakınları ve çok sayıda futbol sever izledi.

Maça etkili başlayan Saylan Çelik’in ilk 6 dakikada iki topu direkten dönerken, devrenin ortalarında oyunda dengeyi sağlayan Alacaspor zaman zaman etkili ataklar geliştirdi ancak sonuç alamadı.

İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısı, ilk yarıya göre daha kontrollü geçti. 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanan müsabakanın berabere biteceği ve sonucu penaltıların belirleyeceği düşünülürken, 60.dakikada gelişen Saylan Çelik atağında, ceza sahasına gönderilen topta Alacaspor savunması ile kalecisi arasındaki anlaşmazlık sonucu araya giren Vedat topu boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Pozisyon sırasında, takım arkadaşıyla çarpışan kaleci Akif, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

3 dakikalık uzatma süresinde gol olmayınca 1-0 kazanan Saylan Çelik, turnuvanın şampiyonu oldu. Alacaspor ikincilik kupasıyla teselli bulurken, Emek Zade Et Lokantası üçüncü, ÇESOB Yağmur Tur ise dördüncü oldu.



SERKAN AYKUT GOL KRALI OLDU

Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği Çorum Şubesi’nin düzenlediği 25. Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın gol kralı beklenildiği gibi Alacasporlu Serkan Aykut oldu.

Alacaspor, oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alırken, finale yükselerek de bunu gösterdi. Finalde Saylan Çelik’e son dakika golüyle yenilerek ikincilik kupasını alan Alacaspor’un 14 gollü futbolcusu Serkan Aykut, turnuvanın gol kralı oldu. Alacaspor, turnuva boyunca oynadığı 8 maçta 27 gol atarken, bu gollerin yarısından fazlasında Serkan Aykut’un imzası bulunuyor.

Serkan Aykut’un ardından 8 golle Emek Zade takımından Serkan Çağırgan ikinci sırada yer aldı.

ALKIŞLAR SAĞLIKÇILAR’A

Anadolu Gazetecileri ve Spor Yazarları Derneği’nin bu yıl 25.’sini düzenlediği Geleneksel Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nın olmazsa olmaz ödüllerinden biri olan “Centilmen takım” ödülü Sağlıkçılar’ın oldu.

Turnuvaya ilk kez katılan ve büyük çoğunluğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinden oluşan Sağlıkçılar, turnuvaya kırmızı grupta başladı. İlk kez katılmasına rağmen çeyrek final oynama başarısı gösteren Sağlıkçılar, tertip komitesinin yaptığı değerlendirme sonucu, “En Centilmen Takım” ödülüne layık görüldü.

(Hüseyin AŞKIN)