Afyonspor, Bahaddin Güneş’le yolları ayırdı

Kulüpten yapılan açıklamada, Bahaddin Güneş’in sözleşmesinin tek taraflı feshedildiği duyuruldu.

Çorum FK’nın da gündeminde olduğu iddia edilen 62 yaşındaki Bahaddin Güneş, biten sezonda Afjet Afyonspor’un başında 13 maça çıkarken, mor-beyazlı ekip 8 galibiyet, 5 yenilgi aldı ve 24 puan topladı.

KARAKUŞ GÜVEN TAZELEDİ

Öte yandan, Afjet Afyonspor’un Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. AFBEL Termal&Spa Otel’de gerçekleştirilen kongrede, Süleyman Karakuş yeniden kulüp başkanlığına seçildi.

(Hüseyin AŞKIN)

