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Afyon’la ikinci kez

Çorum Futbol Kulübü yarın 28.hafta maçında konuk edeceği Afjet Afyonspor’la tarihinde ikinci kez karşılaşacak.

Afyon’la ikinci kez

Çorum Futbol Kulübü yarın 28.hafta maçında konuk edeceği Afjet Afyonspor’la tarihinde ikinci kez karşılaşacak.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:33
Afyon’la ikinci kez

Profesyonel liglerdeki sekizinci sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü ile Afjet Afyonspor ilk kez bu sezon aynı ligde yer aldılar. İki takım sezonun 1.haftasında Çorum’da karşılaşırken, Çorum FK 8.dakikada Murathan Buruş, 32.dakikada Kerem Çağatay, 70.dakikada Kıvanç Kaya ve 79.dakikada Mikail Albayrak’ın attığı gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Afyon temsilcisinin gollerini 30.dakikada penaltıdan İlker Avşar ve 90.dakikada Mehmet Tosun kaydetti.

Yarınki maç iki takım arasında oynanacak ikinci karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.

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