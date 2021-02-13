Afyon’la dördüncü kez

Profesyonel futbol liglerinde dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, Afyon ekibiyle ilk kez geçen sezon aynı grupta yer aldı. İki takım 11.haftada Çorum’da karşılaşırken, 3 Kasım 2019’da oynanan maçı Çorum FK 4-2 kazandı.

Sezonun ikinci yarısında Afyon’da oynanan 28.hafta maçında ise gülen taraf Afyonspor oldu. 15 Mart’ta oynanan maçı Afyon temsilcisi 3-0 kazandı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım arasında 4.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1 bitti. 10 Ekim’de Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Afyon ekibi 11.dakikada Aykut Uluç’la öne geçerken, Çorum FK’nın beraberlik golü 67.dakikada Sinan Uzun’dan geldi.

(Spor Servisi)