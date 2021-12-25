Afyon’da zorlu Pazar

2.Lig Kırmızı Grup’ta “Roka Kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ilk yarının son hafta maçında yarın Afjet Afyonspor’a konuk olacak.

5 maçlık kazanamama hasretinden sonra, deplasmanda Niğde Anadolu FK’yı 2-0 yenerek kötü gidişe son veren Çorum FK, geçtiğimiz hafta evinde Adıyaman FK’yı 3-0’la geçerek moral bulurken, devrenin son maçında yarın kendisiyle aynı puana sahip olan Afyonspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Zorlu maç öncesinde iki takımda da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, Çorum FK’da cezalı oyuncu bulunmuyor. Afyonspor’da ise Yakup Yiğit kırmızı kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.

Kazanarak devre arasına moralli girmek isteyen 34’er puanlı iki takım arasında yarın Afyon Zafer Stadı’nda oynanacak kritik maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Olcar yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta, Burak Olcan’ın yardımcılıklarını ise yine Ankara bölgesinden Hüseyin Can ve Harun Terin yapacak. Aynı bölgeden Burak Demirkıran da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

