Afyon’a hazırlanıyorlar

Teknik Direktör Ergün Penbe nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 15.00’de gerçekleşen antrenmana Adıyaman FK maçında sakatlanan Mehmet Akyüz ve Batuhan Er katılmazken, Berkay Can Değirmencioğlu ise takımdan ayrı çalıştı. Düz koşular ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde yarı sahada taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

(Rıfat KARA)

