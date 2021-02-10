Afyon mesaisi başladı

22.haftayı Kocaelispor yenilgisi ile kapatan Çorum FK’da gözler Afjet Afyonspor maçına çevrilirken, dün yapılan antrenman ile bu kritik maçın hazırlıklarına start verildi.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Sentetik Saha’da saat 17.00’de gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan dönen Mehmet Sedef ise takımdan ayrı çalıştı. Gruplar halinde düz koşu şeklinde geçen antrenman kısa süren çabukluk ve kuvvet çalışması ile sona erdi.

Çorum FK’da Afyonspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Spor Servisi)