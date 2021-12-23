Afyon hazırlıkları tam gaz

Çorum FK, Pazar günü Afjet Afyonspor’la deplasmanda oynayacağı ilk yarının son hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 13.30’da başlayan antrenmana tüm futbolcular katılırken, yeni transfer Mehmet Akyüz, fizyoterapist Semihcan Aydın nezaretinde, takımdan ayrı çalıştı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından taktik içerikli oyunla devam etti.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla kritik maçın hazırlıklarını sürdürecek.

(Hüseyin AŞKIN)

