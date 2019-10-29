Afyon hazırlıkları başlıyor

Kırmızı-Siyahlılar 2 günlük iznin ardından bugün saat 16.00’da Tesislerde yapacakları antrenmanla Pazar günü Afjet Afyonspor’la Çorum’da oynayacakları 11.hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
(Hüseyin AŞKIN)
Cumartesi günü 10.hafta maçında konuk olduğu Hekimoğlu Trabzon’a 2-1 yenilerek haftayı puansız kapatan Yeni Çorumspor’da futbolculara verilen 2 günlük izin bugün sona eriyor.
Kırmızı-Siyahlılar 2 günlük iznin ardından bugün saat 16.00’da Tesislerde yapacakları antrenmanla Pazar günü Afjet Afyonspor’la Çorum’da oynayacakları 11.hafta maçının hazırlıklarına başlayacaklar.
(Hüseyin AŞKIN)