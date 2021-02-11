Afyon evinde 18, Çorum FK deplasmanda 11 puan topladı

DEPLASMANDA 3 GALİBİYET 2 BERABERLİK

Kırmızı-siyahlılar, Afjet Afyonspor maçı öncesinde bu sezon deplasmanda 10 maça çıkarken, İnegölspor ve Kahramanmaraşspor’u 3-2, Sancaktepe FK’yı ise 2-0 mağlup ederek 3 galibiyet aldılar. Uşakspor’la 2-2, Sarıyer’le de 1-1 berabere kalarak iki beraberlik elde eden Çorum FK, sırasıyla; Kocaelispor’a 3-0, Ergene Velimeşaspor’a 1-0, Hekimoğlu Trabzon’a 1-0, Zonguldak Kömürspor’a 1-0, lider Manisa FK’ya da 1-0 kaybederek 5 yenilgi aldı.

Çorum FK, deplasmanda oynadığı 10 maçta attığı 15 gole karşılık kalesinde 14 gol gördü.

34 PUANLI AFYONSPOR EVİNDE 18 PUAN ALDI

Çorum Futbol Kulübü’nün Pazar günkü rakibi Afjet Afyonspor ise oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgi alarak 34 puan topladı. Mor-beyazlılar bu puanların 18’ini evinde oynadığı maçlarda aldı. Afyon ekibi, sahasında oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alırken, 18 puan topladı. Afyon ekibi, evinde oynadığı maçlarda, Gümüşhanespor’u 1-0, Niğde Anadolu FK’yı 2-1, Hacettepespor’u 1-0, Şanlıurfaspor’u 3-0, Sarıyer’i de 2-0 yenerek 5 galibiyet alırken, Amed Sportif Faaliyetler’le 2-2, Erzincanspor’la 1-1, Ankara Demirspor’la da 2-2 berabere kaldı. Mor-beyazlılar, evlerinde sadece lider Manisa FK’ya 4-0, Kocaelispor’a ise 1-0 yenilerek 2 mağlubiyet aldılar. Afyon ekibi, sahasında oynadığı 10 maçta attığı 14 gole karşılık 11 gol yedi.

(Spor Servisi)