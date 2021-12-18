Adıyaman’la ilk kez
Spor 18.12.2021, 01:19
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Çorum FK, yarın 18.hafta maçında konuk edeceği Adıyaman Futbol Kulübü ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.
Profesyonel futbol liglerinde 10.sezonunu geçiren Çorum FK, daha önce Adıyaman Futbol Kulübü ile ne ligde, ne de Türkiye Kupası’nda hiç karşılaşmadı. Yarın Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç, iki takımın ilk karşılaşması olarak kayıtlara geçecek.
Maç öncesinde, Çorum FK 31 puanla 4.sırada, Adıyaman Futbol Kulübü ise 13 puanla 17.sırada yer alıyor.
(Hüseyin AŞKIN)
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