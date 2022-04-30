Adıyaman’la ikinci kez
Çorum FK, yarın 37.hafta maçında konuk olacağı Adıyaman FK ile, tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.
Spor 30.04.2022, 01:35
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Profesyonel futbol liglerindeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Adıyaman FK ile ilk kez bu sezon aynı grupta rakip oldu. İki takım, sezonun 18.haftasında, Çorum’da karşılaşırken, 19 Aralık 2021’de oynanan maçı, Çorum FK 3-0 kazandı. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta, kırmızı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 30.dakikada, penaltıdan Seçkin Getbay, 65.dakikada Umut Kaya ve 77.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk attı.
(Hüseyin AŞKIN)
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