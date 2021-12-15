Adıyaman’a bileniyorlar

2. Lig Kırmızı Grup’ta “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü sahasında Adıyaman Futbol Kulübü ile oynayacağı 18.hafta maçının hazırlıklarını taktik antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 13.00’de başlayan antrenmana, tüm futbolcular katılırken, sakatlıktan yeni çıkan ve idman eksiği bulunan Muhammet Fettahoğlu takımdan ayrı salonda çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman 2 grup halinde oluşturulan daire ile pas kapma çalışması ile devam etti. Daha sonra hızlı bir şekilde kontratağa çıkmak adına özel bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde ise yarı sahada yaptığı taktik çalışma ile antrenmanı tamamladılar.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım, her fırsatta Adıyaman maçının önemine dikkat çekerken, taktik çalışma sırasında futbolculara adeta rakibi ezberletiyor. Yıldırım, zaman zaman uyarılarda da bulunarak, yapmaları gerekeni anlatıyor.

(Rıfat KARA)

