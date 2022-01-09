Adıyaman, Karabük’ten Ö. Faruk’u transfer etti

Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Adıyamanspor Futbol Kulübü’nde, ikinci yarı hazırlıkları çerçevesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Sezonun ikinci yarısında korkulu rüya görmek istemeyen Adıyamanspor Futbol Kulübü, sezonun ilk yarısını Karabükspor’da geçiren 22 yaşındaki stoper Ömer Faruk Yaylacı’ya 2,5 yıllık imza attırdı.

Öte yandan, Cüneyt Dumlupınar’dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilecek isimle ilgili görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

(Ömür SOYTEMİZ)

