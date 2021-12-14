Adıyaman, Cüneyt Dumlupınar’la uçuşa geçti

TEKNİK DİREKTÖR DAYANMADI

Geçtiğimiz sezon 3.Lig’den 2.Lig’e yükselen Adıyaman Futbol Kulübü’nde adeta teknik direktör kıyımı yaşanıyor. Yeşil-sarılı ekip, sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlarken, alınan kötü sonuçlar üzerine tam 5 teknik adamla yollar ayrıldı. Kerimoğlu’ndan sonra Uğur Balcıoğlu, Fatih Akyel, Ergün Işık ve Atila Gerin kötü gidişe çare bulamazken, 4 hafta önce göreve gelen Cüneyt Dumlupınar takımın çehresini değiştirdi.

13 HAFTADA 4 PUAN

Cüneyt Dumlupınar’dan önce çıktığı 17 maçta 1galibiyet, 1 beraberlik, tam 11 yenilgi alıp 4 puan toplayabilen Adıyaman ekibi, attığı 11 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü.

Yeşil-sarılı ekip, Cüneyt Dumlupınar’ın takımın başına geçmesinden sonra çıktığı 4 maçta ise tam 9 puan topladı. Bu maçlarda, Kahramanmaraşspor’u deplasmanda 4-0 yenerek kötü gidişe son veren Adıyaman Futbol Kulübü, evinde Sivas Belediye’yi 3-1, geçen hafta da Sarıyer’i 1-0 mağlup etti. Adıyaman temsilcisi, periyodun tek yenilgisini 16.haftada 2-1’lik skorla Bayburt deplasmanında aldı.

İÇ SAHADA DAHA İYİ

Yeşil-sarılı ekip, ilk 13 haftadaki 4 puanı ise, evinde Etimesgut Belediye’yi 3-0yenerek ve 12.haftada deplasmanda Turgutluspor’la 2-2 berabere kalarak aldı.

Ligin geride kalan 17 haftalık periyodunda, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 12 yenilgi alan Adıyaman Futbol Kulübü 13 puan toplarken, attığı 20 gole karşılık 32 gol yedi.

Yeşil-sarılı ekip, evinde çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 yenilgi alarak 9 puan toplarken, attığı 8 gole karşılık kalesinde 14 gole engel olamadı.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Deplasman karnesi kötü olan Adıyaman Futbol Kulübü, 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alırken, sadece 4 puan toplayabildi. Yeşil-sarılılar, bu maçlarda attıkları 12 gole karşılık kalelerinde 18 gol gördüler.

(Hüseyin AŞKIN)

