Adıyaman, Cüneyt Dumlupınar’la uçuşa geçti
Çorum FK’nın Pazar günü 18.hafta maçında konuk edeceği Adıyaman Futbol Kulübü, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Yeşil-sarılı ekip, son 4 maçta 9 puan toplarken, Teknik Direktör Cüneyt Dumlupınar’ın takımın başına gelmesinden sonra yaşanan değişim bariz şekilde skorlara yansıyor.
TEKNİK DİREKTÖR DAYANMADI
Geçtiğimiz sezon 3.Lig’den 2.Lig’e yükselen Adıyaman Futbol Kulübü’nde adeta teknik direktör kıyımı yaşanıyor. Yeşil-sarılı ekip, sezona Tolgay Kerimoğlu ile başlarken, alınan kötü sonuçlar üzerine tam 5 teknik adamla yollar ayrıldı. Kerimoğlu’ndan sonra Uğur Balcıoğlu, Fatih Akyel, Ergün Işık ve Atila Gerin kötü gidişe çare bulamazken, 4 hafta önce göreve gelen Cüneyt Dumlupınar takımın çehresini değiştirdi.
13 HAFTADA 4 PUAN
Cüneyt Dumlupınar’dan önce çıktığı 17 maçta 1galibiyet, 1 beraberlik, tam 11 yenilgi alıp 4 puan toplayabilen Adıyaman ekibi, attığı 11 gole karşılık kalesinde 29 gol gördü.
Yeşil-sarılı ekip, Cüneyt Dumlupınar’ın takımın başına geçmesinden sonra çıktığı 4 maçta ise tam 9 puan topladı. Bu maçlarda, Kahramanmaraşspor’u deplasmanda 4-0 yenerek kötü gidişe son veren Adıyaman Futbol Kulübü, evinde Sivas Belediye’yi 3-1, geçen hafta da Sarıyer’i 1-0 mağlup etti. Adıyaman temsilcisi, periyodun tek yenilgisini 16.haftada 2-1’lik skorla Bayburt deplasmanında aldı.
İÇ SAHADA DAHA İYİ
Yeşil-sarılı ekip, ilk 13 haftadaki 4 puanı ise, evinde Etimesgut Belediye’yi 3-0yenerek ve 12.haftada deplasmanda Turgutluspor’la 2-2 berabere kalarak aldı.
Ligin geride kalan 17 haftalık periyodunda, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 12 yenilgi alan Adıyaman Futbol Kulübü 13 puan toplarken, attığı 20 gole karşılık 32 gol yedi.
Yeşil-sarılı ekip, evinde çıktığı 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 yenilgi alarak 9 puan toplarken, attığı 8 gole karşılık kalesinde 14 gole engel olamadı.
DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF
Deplasman karnesi kötü olan Adıyaman Futbol Kulübü, 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alırken, sadece 4 puan toplayabildi. Yeşil-sarılılar, bu maçlarda attıkları 12 gole karşılık kalelerinde 18 gol gördüler.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|15
|30
|2. Ankaragücü
|16
|30
|3. Erzurumspor
|14
|28
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|15
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Bursaspor
|15
|18
|15. Manisa FK
|16
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|15
|17
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|17
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Mallorca
|17
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Celta de Vigo
|17
|17
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8