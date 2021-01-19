“Adımlarımızı daha sağlam atmalıyız”

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Kahramanmaraşspor galibiyetinin ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm olumsuzluklara rağmen umutları ikinci yarıya taşımayı başardıklarını belirtirken, “Artık adımlarımızı daha sağlam atmamız gerekmektedir” ifadesini kullandı.

Başkan Fatih Özcan’ın, “Tebrikler çocuklar” başlığı altında yaptığı açıklama şöyle: “Acısıyla, tatlısıyla 2020-2021 sezonunun ilk devresini deplasmanda alınan bu çok değerli galibiyetle tamamlamış olduk.

KORONADAN EN AĞIR ŞEKİLDE ETKİLENDİK

Kıvanç Kaya’nın ağır sakatlığının bizlerde yaratmış olduğu üzüntünün haricinde çok şükür ciddi bir sakatlığımız olmadı. Bu süreçte tüm insanlığın başına bela olan covid-19 salgınından takımımız da en ağır şekilde etkilendi. Neredeyse takımımızda yer alan tüm futbolcularımız bu hastalığa yakalandı. Buna rağmen bütün futbolcularımız ellerinden gelen mücadeleyi sergilediler.

HER ŞEYE RAĞMEN UMUTLARIMIZI İKİNCİ YARIYA TAŞIMAYI BAŞARDIK

Bazen sevindik, bazen üzüldük, sinirlendiğimiz, hatta kalp kırdığımız bile oldu. Ama her şeye rağmen bunca sıkıntıların içerisinde umutlarımızı ikinci devreye taşımayı başardık.

Şimdi hiç dinlenme fırsatımız olmadan ikinci devreye hazırlanmamız ve adımlarımızı artık daha sağlam atmamız gerekmektedir. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız takviyelerle de inşallah ikinci devrenin en istikrarlı takımları arasındaki yerimizi alıp, hedefimize hızla ilerleyeceğiz.

AKITTIĞIMIZ TERİN SEVİNÇ GÖZYAŞLARINA DÖNÜŞMESİNİ DİLİYORUM

Bu düşüncelerle teknik ekibimize, futbolcu kardeşlerime ve tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sezon içinde akıttığımız terin sezon sonunda sevinç gözyaşlarına dönüşmesi dileğiyle.”

(Spor Servisi)