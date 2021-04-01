Adım adım Play-Off’a: 1-0

STAT: Müstakil Atletizm Pisti Sahası

HAKEMLER: Tarık Güldal ***, Mehmet Saldıraner ***, Mehmet Ali Çetin ***

4.HAKEM: Deniz Kükrek

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Murat **, Rıdvan **, Y.Emre **, Mümin *** (Dk. 86 Mehmet), Abdullah **, Sefa **, M.Samed **, N.Batuhan ***, Hakan ** (Dk.76 Ozan *), Uğurcan ** (Dk. 84Abdulcebrail), M.Ethem **

YEDEKLER: H.Mert, A.Kaan, Uğur Daşdemir, Sabrican, Batuhan, Emre, Emirhan

TEKNİK DİREKTÖR: Erman Kılıç

ÇORUM FK: H.Hüseyin ***, Ertuğrul ***, Tarık ***, Abdulhamit ***, Murat ***, Muhammet ***, Hüseyin Bak ** (Dk.66 Kerem **), Mikail ** (Dk.73 Oktay *), Sinan ***, Umut ***, Cengiz *** (Dk. 90 Mete)

YEDEKLER: Erdi, Hüseyin Can, Mehmet Sedef, Kürşat,

TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

GOL: Dk.79 Sinan

SARI KARTLAR: Hüseyin Bak (Çorum FK), Sefa (Erzincanspor)

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, kendisi ile aynı hedefi kovalayan 24 Erzincanspor’u hem de deplasmanda 1-0 yenerek hedefe bir adım daha yaklaştı.

Erzincan Müstakil Atletizm Pisti Sahası’nda oynanan ve Adana bölgesi hakemlerinden Tarık Güldal’ın yönettiği maçta, ilk yarıda iki takım da kontrollü bir futbol sergiledi. Taraflar gol bulamayınca ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda, Çorum FK topu rakibe vermesine rağmen kontrolü elinde tuttu. Özellikle kanatlardan geliştirdiği ani ataklarla rakip kalede etkili olan Çorum FK, aradığı golü 79.dakikada Sinan’la buldu. Bu dakikada, Cengiz’le başlayıp Sinan’la devam eden ve Ertuğrul’la olgunlaşan atakta, soldan Cengiz’in ortasında Sinan kafayla topu ağlara yollayıp Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi.

Kalan bölümde de rakibine pozisyon vermeyen Çorum FK, mücadeleyi 1-0 kazanarak puanını 49’a yükseltti ve haftayı play-off potasının bir basamak gerisinde 6.sınada kapattı. 49 puanda kalan Erzincanspor ise 7.sıraya geriledi.

Çorum FK’nın aldığı bu galibiyet sonrası yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.

MAÇTANDAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 23: Sağdan gelişen Erzincanspor atağında, Niyazi Batuhan’ın pasında ceza sahasında Mustafa Ethem topa vuramadı.

DAKİKA 28: Çorum FK atağında, soldan Mikail’in pasında penaltı noktasında Sinan’dan önce son anda Mümin ayak koyup topu kornere gönderdi.

DAKİKA 39: Yine sağdan gelişen Erzincanspor atağında, Niyazi Batuhan ortaladı, altı pasta Mustafa Ethem kafayı vurdu, yandan aut.

DAKİKA 45: Ceza sahasında, sağdan çizgiye inen Mikail’in yerden altı pasa çıkarttığı topa Sinan’dan önce son anda Mümin ayak koyup büyük bir tehlikeyi önledi.

DAKİKA 56: Soldan gelişen Çorum FK atağında, Mikail ortaladı, penaltı noktası civarında Sinan’dan önce Mümin araya girip tehlikeyi önledi.

DAKİKA 58: Erzincanspor atağında, Niyazi Batuhan yayın sağından yerden vurdu, kaleci Hasan Hüseyin yatarak topa sahip oldu.

DAKİKA 65: Erzincanspor atağı çıkarken orta sahada topu kapan Umut, rakip ceza yayına kadar sokuldu, şutunda top kaleci Murat’ta kaldı.

DAKİKA 71: Çorum FK atağında, ceza yayı içerisinde Cengiz’in şutunda top Mümin’in koluna çarptı, Çorum FK’lı futbolcuların penaltı beklediği pozisyona hakem “devam” dedi, sola açılan topu ceza sahasının köşesinden Cengiz yerden uzak köşeye vurdu, direk dibinden aut.

DAKİKA 79: GOL! Çorum FK golü buldu. Savunmasına yardıma gelen Cengiz, kendi ceza sahası ile taç çizgisi arasında aldığı topu Sinan’a verdi, Sinan bekletmeden sağdan bindiren Ertuğrul’u gördü ve atak yönünü değiştirdi. Ertuğrul’un ortasında sola açılan topu kontrol eden Cengiz çizgiye inip ortasını yaptı, altı pasta iyi yükselen Sinan şık bir kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı: 1-0. Bu gol, aynı zamanda Sinan Kurumuş’un profesyonel futbolculuk kariyerinde attığı 100. gol oldu.

DAKİKA 85: Çorum FK ikinci gole yaklaştı. Cengiz yaydan kaleyi düşündü, savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı. Sağdan kullanılan kornerden gelen topa altı pasta iyi yükselen Murat kafayı vurdu, kaleci Murat üzerine gelen topu kontrol etmeyi başardı.

