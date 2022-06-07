Adem Uysal ve Mustafa Karabuga Avrupa Şampiyonası kadrosunda

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13-19 Haziran tarihlerinde, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak U17 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek milli takım belli oldu. Belediye İskilipspor antrenörü Adem Uysal'ın yanı sıra, Halil Yılmaz, Ömer Çubukci, Muhammed İlkhan, Murat Kaplan ve Adem Bulduk'un antrenörlüğünde, Türkiye'yi 10 sıklette 10 güreşçi temsil edecek. Yine, Belediye İskilipspor Kulübü güreşçilerinden Mustafa Karabuga da 51 kiloda milli mayoyu giyecek.

Şampiyonada Türkiye'yi; 45 kg'da Haci Zade, 48 kg'da Burak Yalçın, 51 kg'da Mustafa Kaburga, 55 kg'da Sezgin Koşar, 60 kg'da Abdullah Toprak, 65 kg'da Fatih Acar, 71 kg'da Ahmet Yağan, 80 kg'da Yusuf Can Bafra, 92 kg'da İbrahim Benekli ve 110 kg'da Taha Yakup Temel temsil edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

