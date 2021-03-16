Adeleler yeniledi

Sancaktepe FK’yı 5-0’la geçerek play-off umutlarını artıran Çorum FK, ara vermeden Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, dün yaptıkları yenileme antrenmanıyla Amed maçının hazırlıklarına başladılar.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, 28.hafta maçında öncesi gün sahasında İstanbul ekibi Sancaktepe FK’yı 5-0 gibi farklı bir skorla yenerek play-off umutlarını artırırken, gözler 18 Mart Perşembe günü Diyarbakır deplasmanında Amed Sportif Faaliyetler’le oynanacak kritik maça çevrildi.

Sancaktepe FK maçı sonrası ara vermeden Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarına başlayan kırmızı-siyahlılar, maç öncesinde Çorum’daki ilk ve tek idmanı dün gerçekleştirdiler.

Tesisler 1 Nol’lu Sahada saat 12.30’da başlayan antrenmana, izinli olan Sinan, sakatlıkları süren Nafican, Salih Zafer ve Mehmet Sedef katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Tarık takımdan ayrı bireysel çalışma yaparken, Kıvanç salonda kuvvet antrenmanı yaptı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, antrenman öncesinde futbolcularla sahada kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Sancaktepe FK maçını değerlendiren Taşdemir, Amed Sportif Faaliyetler maçının önemine vurgu yaptı.

Toplantının ardından antrenmana geçilirken, kırmızı-siyahlılar yenileme çalışması yaptı.

Çorum FK, bu sabah otobüsle Ankara’ya, oradan da uçakla Diyarbakır’a gidecek.

(Spor Servisi)

