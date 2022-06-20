Adanaspor’la anlaşan kaleci Hasan Hüseyin Çorum’a veda etti
Son iki sezonda Çorum FK’nın kalesini koruyan Hasan Hüseyin Akınay, takımdan ayrıldığını açıkladı.
Çorum FK ile sözleşmesi biten Hasan Hüseyin Akınay, 1.Lig ekibi Adanaspor’la anlaşırken, Çorum FK camiasına veda etti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan deneyimli eldiven, “Bu formayı giymek büyük onurdu” ifadelerini kullandı.
Akınay’ın yaptığı veda açıklaması şöyle: “Sevgili Çorum FK camiası; Yaklaşık iki yıldır formasını terlettiğim Çorum FK’dan Pazar günü itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.
Bu formayı giymek benim için büyük bir zevk ve onurdu. Unutulmaz anlar da yaşadım, çok zor zamanlar da…
Çok özel insanlarla yollarımız kesişti. Burada geçirdiğim süre boyunca, kırmızı-siyah renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ediyorum.
Bu takıma gelmeme vesile olan Sayın Oğuzhan Yalçın ağabeyime, yöneticilerime ve kulüp personelimize ayrıca teşekkür ederim.
Yensek de, yenilsek de desteğini bir an olsun esirgemeyen gerçek Çorum FK taraftarlarına da teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin…” ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Hasan Hüseyin Akınay, 2 sezonda Çorum FK formasıyla 36 resmi maça çıktı ve 5.095 dakika süre aldı.
(Hüseyin AŞKIN)
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|O
|P
|1. Ankaragücü
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|36
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|60
|5. Erzurumspor
|36
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|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
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|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
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|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
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|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
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|52
|9. Brighton
|38
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|10. Wolverhampton Wanderers
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|46
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|38
|45
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|38
|40
|16. Everton
|38
|39
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|38
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|19. Watford
|38
|23
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|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
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|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
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|38
|59
|8. Athletic Bilbao
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|38
|39
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|38
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|38
|35
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