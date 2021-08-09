Adana panteri Van yolunda
Çorum FK’nın 3.Lig’de şampiyon olduğu dönem Adana’da oynanan final maçında gösterdiği performans ile “Adana panteri” lakabını alan Onur Tekin’in Vanspor’a kiralanacağı bilgisine ulaşıldı.
Spor 09.08.2021, 00:15
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Çorumspor altyapısından yetiştikten sonra uzun yıllar Çorum FK’da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Ispartaspor’a kiralanan Onur Tekin’in yeni takımı netleşmeye başladı. Genç kalecinin transferi için henüz resmi açıklama yapılmazken, alınan bilgiler doğrultusunda 22 yaşındaki başarılı eldivenin 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor’a kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.
2019-2020 sezonunda Çorum FK’nın kalesini 26 maçta koruyan Onur Tekin, geçtiğimiz sezon ise Çorum FK’da 2, Ispartaspor’da 2 olmak üzere 4 maçta kaleye geçti.
(Rıfat KARA)
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