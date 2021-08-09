Adana panteri Van yolunda

Çorumspor altyapısından yetiştikten sonra uzun yıllar Çorum FK’da forma giyen ve geçtiğimiz sezon Ispartaspor’a kiralanan Onur Tekin’in yeni takımı netleşmeye başladı. Genç kalecinin transferi için henüz resmi açıklama yapılmazken, alınan bilgiler doğrultusunda 22 yaşındaki başarılı eldivenin 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Vanspor’a kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Çorum FK’nın kalesini 26 maçta koruyan Onur Tekin, geçtiğimiz sezon ise Çorum FK’da 2, Ispartaspor’da 2 olmak üzere 4 maçta kaleye geçti.

(Rıfat KARA)

