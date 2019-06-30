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Ada Yetik Avrupa Şampiyonası kadrosunda

ODTÜ Spor Kulübü’nün Çorumlu sutopu oyuncusu Ada Yetik, beklenildiği gibi Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan U15 Bayan Milli Takımı’na seçildi.

Ada Yetik Avrupa Şampiyonası kadrosunda

ODTÜ Spor Kulübü’nün Çorumlu sutopu oyuncusu Ada Yetik, beklenildiği gibi Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan U15 Bayan Milli Takımı’na seçildi.

30 Haziran 2019 Pazar 22:00
Ada Yetik Avrupa Şampiyonası kadrosunda

ODTÜ’nün büyük bayan takımında da yer alan Ada Yetik, 7-14 Temmuz tarihlerinde Rusya’nın Kirishi kentinde düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan U15 Bayan Milli Takımı’na seçildi.

Ada Yetik’in de yer aldığı U15 Bayan Su Topu Milli Takımı 2-5 Temmuz tarihlerinde Galatasaray Kalamış Sutopu Havuzunda kamp yapacak.

A Milli Takım’da ayyıldızlı boneyle Türkiye’yi temsil etmeyi ana hedef olarak belirleyen Ada Yetik, Rusya’daki şampiyona ile birlikte ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Çorumlu Deniz Albay Tansel Yetik ve öğretmen Nuran Özkubat Yetik’in kızları Ada Yetik, 2004 yılında Gölcük’te dünyaya geldi. 9.sınıf öğrencisi olan Ada Yetik, sutopu kariyerine 8 yaşında iken ODTÜ Spor Kulübü’nde başladı.

ODTÜ Spor Kulübü ile 2016-2017 sezonunda U19 Bayanlar 2.Ligi’nde üçüncülük, 2017-2018 sezonunda U17 Bayanlar Bölgesel Lig’de şampiyonluk, 2018-2019 Anadolu Yıldızları Ligi’nde (ANALİG) grup ikinciliği yaşadı.

29 Ekim 2018’de Ankara’da düzenlenen Cumhuriyet Kupası Sutopu Turnuvası’nda “gol kraliçesi” olan Ada Yetik, aynı yıl Kasım ayında U15 Milli Takımının kampına davet edildi. Başarı merdivenlerini emin adımlarla tırmanan Ada Yetik, 20-23 Nisan 2019 tarihlerinde Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Sutopu Turnuvası’nda Türkiye’yi temsil ederek milli oldu.

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