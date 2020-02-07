Ada Koleji yarı finalde

Okul Sporları Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Genç Erkekler B Kategorisi Basketbol Grup Birinciliği Karabük’te yapıldı. 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi ve Yozgat TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ile birlikte A grubunda mücadele eden Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi ilk maçında Kastamonu temsilcisi Göl Anadolu Lisesi’ni 70-31, ikinci maçında ise Yozgat temsilcisini 101-46 mağlup etti. Önceki gün son maçında Karabük temsilcisi 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi ile karşılaşan Çorum Ada Koleji baştan sona üstün oynadığı maçı 66-36 kazanarak Mart ayında yapılacak olan yarı final grup birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)