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Ada Koleji yarı finalde

Karabük’te düzenlenen Liseli Gençler B Kategorisi Basketbol Grup Birinciliği’nde Çorum temsilcisi Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi grupta oynadığı tüm maçlarını kazanarak adını yarı final gruplarına yazdırmayı başardı.

Ada Koleji yarı finalde

Karabük’te düzenlenen Liseli Gençler B Kategorisi Basketbol Grup Birinciliği’nde Çorum temsilcisi Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi grupta oynadığı tüm maçlarını kazanarak adını yarı final gruplarına yazdırmayı başardı.

07 Şubat 2020 Cuma 00:03
Ada Koleji yarı finalde

Okul Sporları Federasyonu’nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Liselerarası Genç Erkekler B Kategorisi Basketbol Grup Birinciliği Karabük’te yapıldı. 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi, Kastamonu Göl Anadolu Lisesi ve Yozgat TOKİ Şehit Mustafa Tekgül Anadolu Lisesi ile birlikte A grubunda mücadele eden Özel Çorum Ada Anadolu Lisesi ilk maçında Kastamonu temsilcisi Göl Anadolu Lisesi’ni 70-31, ikinci maçında ise Yozgat temsilcisini 101-46 mağlup etti. Önceki gün son maçında Karabük temsilcisi 75.Yıl Karabük Anadolu Lisesi ile karşılaşan Çorum Ada Koleji baştan sona üstün oynadığı maçı 66-36 kazanarak Mart ayında yapılacak olan yarı final grup birinciliğinde mücadele etmeye hak kazandı.

(Rıfat KARA)

Son Güncelleme: 07.02.2020 01:04
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