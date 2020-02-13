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Ada Koleji şampiyon

Okullararası düzenlenen Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği final maçında 23 Nisan Ortaokulu’nu 9 sayı farkla mağlup eden Ada Koleji şampiyonluk ipini göğüsledi.

Ada Koleji şampiyon

Okullararası düzenlenen Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği final maçında 23 Nisan Ortaokulu’nu 9 sayı farkla mağlup eden Ada Koleji şampiyonluk ipini göğüsledi.

13 Şubat 2020 Perşembe 23:52
Ada Koleji şampiyon

Okul Sporları Federasyonu İl Temsilciliği’nin 2020 yılı faaliyet programında yer alan Okullarası Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 8 takımın katılımı ile gerçekleşen il birinciliğinde dün final heyecanı yaşandı. Yarı finalde rakiplerini mağlup etme başarısı gösteren 23 Nisan Ortaokulu ile Ada Koleji finalde karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Salonu’nda saat 12.00’de başlayan maçın ilk periyodunda rakibine oranla daha etkili bir oyun ortaya koyan Ada Koleji bu periyodu 8 sayı farkla kazanmayı başardı. İkinci periyotta oyuna ortak olan 23 Nisan Ortaokulu fark 6 sayıya kadar indirdi. Üçüncü ve dördüncü periyotta da oyunun üstünlüğünü elinde tutan Ada Koleji mücadeleden 43-34 galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı. 23 Nisan Ortaokulu ise ikincilikle yetindi.

ADA KOLEJİ: 43

23 NİSAN: 34

SALON: Atatürk.

HAKEMLER: İsmail Hekim, Esra Evci.

ÖZEL ÇORUM ADA ORTAOKULU: Reyhan, Elfin, İpek, Melis, Zehra, Rüya, Rana, Zeynep, Münevver, Asya, Hacer, Berra, Cansu, Nisa.

23 NİSAN ORTAOKULU: Hatice, Nehir, Elif Gökçen, Elif Şeker, Edanur, Rümeysa, Ecrin, Ceren Mert,, Hilal, Merve Hoşur, Bensu, Ceren Karademir, Eda, Cemre, Aleyna, Kardelen, Merve Dölcü, Zeynep.

PERİYOTLAR: 13-5, 14-16, 6-9, 10-4.

(Rıfat KARA)

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