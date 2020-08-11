Abuzer Gaffar Toplu Esenler Erokspor’da

2017-2018 sezonunda Çorum FK formasını terlettikten sonra Fatsa Belediyespor ve Nevşehir Belediyespor formalarını giyen 29 yaşındaki golcü futbolcu Abuzer Gaffar Toplu geçtiğimiz sezon Karaca Belediyespor’da top koşturdu. Bursa temsilcisi ile şampiyonluk kupasını kaldıran deneyimli golcü yeni sezon için İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor ile prensipte anlaşma sağladı. Golcü futbolcunun bugün veya yarın İstanbul’a giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

(Rıfat KARA)