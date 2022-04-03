Abdussamet Uğurlu Türkiye üçüncüsü
Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, Antalya’da düzenlenen Türkiye Büyükler Muay Tai(Tayland boksu) Şampiyonası’nda üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Spor 03.04.2022, 18:09
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Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Büyükler (kız-erkek) Muay Tai (Tayland boksu) Şampiyonası Antalya’nın Kemer İlçesi’nde yapıldı. Bahri Tanrıkulu Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonaya ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken, Çorum’u Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nden Abdussamet Uğurlu temsil etti. 57 kiloda mücadele eden Abdussamet Uğurlu Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanarak önümüzdeki ay içerisinde yapılacak Süper Lig müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.
(Rıfat KARA)
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