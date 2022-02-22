Abdussamet Uğurlu Türkiye şampiyonu

Çorumlu milli kickboksçu Abdussamet Uğurlu, bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Kickboks Şampiyonası Kocaeli’de yapıldı. Şampiyonada, profesyonel büyük erkekler K1 contact kategorisinde ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Abdussamet Uğurlu, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Kariyerine bir şampiyonluk daha ekleyen Abdussamet Uğurlu, elde ettiği bu başarıyla, Ekim ayında, Türkiye’de düzenlenecek olan Kıtalararası Ödüllü Kickboks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Önder de, derece yaptı. Kadınlar 50 kiloda ringe çıkan Ayşegül Önder, Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

