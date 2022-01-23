Abdulsamet Uğurlu Türkiye Şampiyonu

Kickboks Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Ordu’da devam eden Türkiye Şampiyonası’nda ringe çıkan Çorumlu sporculardan Abdulsamet Uğurlu, birinci oldu.

Recep Kara Spor Salonu’nda düzenlenen ve 76 ilden 4 bin 300 sporcunun katılımıyla devam eden Türkiye Şampiyonası’nda, Çorum’un ilk madalyası Abdulsamet Uğurlu’dan geldi. K1 Rules kategorisi 57 kiloda ringe çıkan Çorum Belediyesi Gençlik ve spor Kulübü sporcusu Abdulsamet Uğurlu, tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Finali de kazanıp Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyona, 27 Ocak’ta sona erecek olup, Çorum’u toplamda 38 sporcu temsil ediyor.

(Hüseyin AŞKIN)

