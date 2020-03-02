Abdullah Yılmaz’dan iki gümüş, bir bronz

İstanbul’da düzenlenen Masterler Türkiye Salon Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu atlet Abdullah Yılmaz, 50 yaş grubu 1500 ve 3000 bin metrelerde ikinci, 800 metrede ise üçüncü oldu. Yılmaz, elde ettiği bu başarılardan dolayı hafta sonu Sırbistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.