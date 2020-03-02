Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
107310
ALTIN
318.645
DOLAR
6.2155
STERLİN
7.9405
EURO
6.9293

Abdullah Yılmaz’dan iki gümüş, bir bronz

İstanbul’da düzenlenen Masterler Türkiye Salon Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu atlet Abdullah Yılmaz, 50 yaş grubu 1500 ve 3000 bin metrelerde ikinci, 800 metrede ise üçüncü oldu. Yılmaz, elde ettiği bu başarılardan dolayı hafta sonu Sırbistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Abdullah Yılmaz’dan iki gümüş, bir bronz

İstanbul’da düzenlenen Masterler Türkiye Salon Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu atlet Abdullah Yılmaz, 50 yaş grubu 1500 ve 3000 bin metrelerde ikinci, 800 metrede ise üçüncü oldu. Yılmaz, elde ettiği bu başarılardan dolayı hafta sonu Sırbistan’da yapılacak Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

02 Mart 2020 Pazartesi 19:35
Abdullah Yılmaz’dan iki gümüş, bir bronz

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) 2020 faaliyet programında yer alan Masterler Salon Şampiyonası İstanbul’da yapıldı.

Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya Çorum’dan katılan İl Özel İdaresi Gençlikspor Kulübü atleti Abdullah Yılmaz, 50 yaş grubunda üç madalya kazandı. Cumartesi günü 1500 metrede Türkiye ikincisi olan Abdullah Yılmaz, Pazar günü ise 800 metre ve 3000 metre koştu. 3000 metrede de Türkiye ikinciliğini elde eden Yılmaz, 800 metrede ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Yakın zamanda annesini kaybettiğini ve bu yüzden şampiyonaya yeterince hazırlanamadan katıldığını belirten Abdullah Yılmaz, 8-9 Mart tarihlerinde Sırbistan’da yapılacak Masterler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini kaydetti.

İlgili Haberler
Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar
Komando beresi ve jandarma yeleğiyle maça çıktılar
Yenilgisiz şampiyon
Yenilgisiz şampiyon
Osmancık Ladik’ten 1 puanla döndü: 1-1
Osmancık Ladik’ten 1 puanla döndü: 1-1
Veteranlar Samsun'dan koltuğu aldı: 3-1
Veteranlar Samsun'dan koltuğu aldı: 3-1
Aşgın ve Ahlatcı’dan milli haltercilere moral
Aşgın ve Ahlatcı’dan milli haltercilere moral
Mehmetçiğe saygı ve destek
Mehmetçiğe saygı ve destek

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim