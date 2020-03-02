Abdullah Yılmaz’dan iki gümüş, bir bronz

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun (TAF) 2020 faaliyet programında yer alan Masterler Salon Şampiyonası İstanbul’da yapıldı.
Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen şampiyonaya Çorum’dan katılan İl Özel İdaresi Gençlikspor Kulübü atleti Abdullah Yılmaz, 50 yaş grubunda üç madalya kazandı. Cumartesi günü 1500 metrede Türkiye ikincisi olan Abdullah Yılmaz, Pazar günü ise 800 metre ve 3000 metre koştu. 3000 metrede de Türkiye ikinciliğini elde eden Yılmaz, 800 metrede ise Türkiye üçüncüsü oldu.
Yakın zamanda annesini kaybettiğini ve bu yüzden şampiyonaya yeterince hazırlanamadan katıldığını belirten Abdullah Yılmaz, 8-9 Mart tarihlerinde Sırbistan’da yapılacak Masterler Balkan Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceğini kaydetti.