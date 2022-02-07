Abdullah Yılmaz’dan bir gümüş, bir bronz madalya

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Masterler Salon Türkiye Şampiyonası 5-6 Şubat tarihleri arasında Bursa’da yapıldı. Osmangazi Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen yarışlara ülke genelinden çok sayıda sporcu katılırken, Çorum’u İl Özel İdare Spor Kulübü’nden 54 yaşındaki Abdullah Yılmaz temsil etti. İlk gün gerçekleşen 1500 metre yarışlarında 5 dakika 13 saniyelik derecesi ile üçüncü olan Abdullah Yılmaz, ikinci gün yapılan 3000 metre yarışlarında ise 11 dakika 48 saniye derece ile ikinci olarak gümüş madalyayı almaya hak kazandı. İki kategoride de Türkiye Şampiyonu Edirneli sporcu Zekeriya Yılmazer oldu.

Çorum’u bu alanda temsil eden tek sporcu olan Abdullah Yılmazer, Bursa’dan iki madalya ile döndüğü için çok mutlu olduğunu söylerken, altın madalyayı kıl payı kaçırdığı için de üzgün olduğunu söyledi. Çalışmalarının meyvesini bu tür organizasyonlarda topladığını da ifade eden Yılmaz, desteklerinden ötürü kulübü İl Özel İdaresi’ne Elmalı köyüne ve tüm Çorum halkına teşekkür etti.

(Rıfat KARA)

